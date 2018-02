Chamrousse, France

En 1968, Chamrousse décroche le gros lot, les épreuves reines des jeux, les descentes et slaloms. D'important travaux transforment en quelques années, la station de Belledonne et ses pistes. "On a remué chaque pierre, on a préparé le terrain. On a construit une colline de 30.000 mètres cubes de façon a avoir le dénivelé réglementaire", expliquent les organisateurs des épreuve à l'époque.

Dès décembre 1967, des milliers de militaires sont envoyés pour damer et préparer les pistes à pieds, dans des conditions difficiles. Ils reçoivent même, en janvier, des injections de pénicilline pour enrayer une épidémie de grippe. Mais tout sera près à temps pour accueillir les épreuves et les millier de spectateurs déposés chaque matin par des cars venus de Grenoble.

- Collection Musée dauphinois / © Denis Vinçon

- Collection Musée dauphinois / © Denis Vinçon

Georges Pompidou à Recoin - © G. Gery / Paris Match / Scoop

"Vous aviez des gens qui faisaient un petit peu la fête"

Les parents de Patrice Goy tenaient alors le restaurant "L’écureuil" au pied des pistes. "Pendant dix jours, nous n'avons pas fermé", se souvient-il, il était alors âgé de 16 ans. "Il y avait d'abord les petits déjeuners à partir de six heures du matin. Et puis le soir, vous aviez des gens qui faisaient un petit peu la fête et qui traînaient. Les derniers clients partaient vers trois ou quatre heures du matin. Sachant qu'à six heures, il fallait être prêt... On avait juste le temps de faire un petit peu de ménage et approvisionner les frigos."

Jean-Claude Killy © AFP -

Jean-Claude Killy, triple médaillé d'or aux JO en 1968 © AFP -

Jean-Claude Killy - © Pressesports

Jour après jour, le public assiste au triomphe de Jean-Claude Killy. Chamrousse entre dans l'Histoire du sport français en même temps que le triple médaillé d'or et toute l'Équipe de France qui rafle huit médailles avec notamment le titre de Marielle Goitschel, portée par la foule sur le slalom. "Les Français étaient venus en masse. On pensait que ça n'existait qu'en Autriche... Eh bien pas du tout ! Ça existait en France !", se souvient la skieuse championne olympique.

"Cet émerveillement des enfants, cette admiration des gens... C'était un pur moment de bonheur comme ce sera difficile d'en retrouver" — Marielle Goitschel, skieuse, championne olympique de descente

Marielle Goitschel - © Comité international olympique

Chamrousse passe aussi à la postérité pour son brouillard qui, le dernier jour, entraîne une vive polémique autour du slalom finalement remporté par Jean-Claude Killy. Mais le ski français et Chamrousse ont réussi leur Jeux et peuvent entrer dans une autre dimension.

"Il ya eu une démocratisation des sports d'hiver après les JO et cela a été aussi un formidable bon en avant au niveau des infrastructures réalisées, des routes d'accès", explique Franck Lecoutre, actuel direct de l'office du tourisme de la station de Belledonne. "Il y avait aussi les remontées mécaniques, l'aménagement des pistes. C'était un coup de booster extraordinaire."

Passée premier plan en 1968, Chamrousse a ensuite perdu de son avance, comme endormie sur ses lauriers olympiques. La station cherche aujourd'hui a se relancer via un projet qui pourrait aboutir à l'horizon 2030.

Collection Geoffrey Aguiard -

Collection Geoffrey Aguiard -

- © INA

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

- Collection Geoffrey Aguiard

- © Comité international olympique