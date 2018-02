Grenoble, France

À l'image de la cérémonie d'ouverture, les Jeux de Grenoble se déroulent en Mondiovision et pour la première fois en couleur en France ainsi qu'aux États-Unis. Le nombre de spectateurs est estimé à l'époque par Léon Zitrone, le commentateur de l'événement sur la première chaîne, à "500 ou 600 millions". Cette prouesse pour l'époque a été mise en œuvre par l'ORTF depuis le quartier Malherbe, construit au sud de Grenoble pour héberger la presse.

La couleur marque les esprits et met en valeur les disciplines comme le ski de fond dont les JO de 68 signent la renaissance. Claude Terraz s'occupait de l'organisation des épreuves nordiques à l'époque : "on avait de la poudreuse et du soleil, bref des conditions idéales pour faire des belles images" se rappelle-t-il, "c'était la découverte auprès du grand public. C'était un choc car le ski de fond était confidentiel à l'époque en France".

- © Comité international olympique

Le quartier Malherbe est construit pour accueillir les journalistes du monde entier. © Maxppp -

"On avait des conditions idéales pour faire des belles images" — Claude Terraz , organisateur des épreuves nordiques aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968

Les retransmissions en couleur ne sont pas la seule innovation technique des JO de Grenoble. L'ordinateur d'IBM, appelé 360, en est une autre. Il est chargé de donner pour la première fois en temps réel les classements, à la télé et sur les panneaux d'affichage des épreuves.

Pour la première fois, les classements des épreuves apparaissent en temps réel à la télé et sur les panneaux d'affichage. © Maxppp -

- © Comité international olympique

Pour couvrir les JO, 2500 journalistes du monde entier s'installent à Grenoble. Parmi les accrédités une équipe spéciale : doudoune rouge sur le dos, le cinéaste Claude Lelouch et ses hommes tournent le film 13 jours en France.

Claude Lelouch © Radio France - Antonin Kermen

Témoignage artistique des JO, le film de Claude Lelouch n'aura pas grand succès en France, mais à l'étranger oui. Notamment au Japon où, de l'aveu même du réalisateur, ce film est peut être, là-bas, son plus connu.

Le centre technique de l'ORTF dans le sud de Grenoble

- © Comité international olympique

Les cars techniques de l'ORTF à Chamrousse

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

Les jeux olympiques en couleurs

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

2500 journalistes du monde entier ont investi Grenoble lors des JO

- © Comité international olympique

Claude Lelouch en tournage pendant les Jeux olympiques de 1968

- © Comité international olympique

- © Comité international olympique

L'affiche de "13 jours en France"