Clermont-Ferrand, France

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron avaient 1,74 points de retard à rattraper après le programme court, et ce problème de costume à oublier, pour passer devant les canadiens Tessa Virtue et Scott Moir. Ils patinaient avant leurs concurrents avec l'obligation de tout donner pour décrocher l'or. Mission accomplie avec un sans faute. Les patineurs clermontois battaient deux records du monde, celui du programme long avec 123,35 points et celui du total des deux programmes avec 205,28 points.

Il ne restait plus qu'à attendre le passage des canadiens, compagnons d'entraînement à Montréal de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Une longue attente, très difficile à supporter. Le programme long n'est pas le point fort de Virtue et Moir mais les canadiens n'ont pas flanché. Ils ont certes fait moins bien que les français mais au total deux des programmes, ce sont eux qui sont en tête, record du monde au passage avec 206,07 points.

Rendez-vous en 2022

La différence est minime, comme toujours entre les deux couples. Mais cette année, les clermontois avaient semblé inverser la tendance en prenant un petit avantage sur leurs adversaires. Cette fois, ce sont les canadiens qui gardent 79 centièmes d'avance, suffisant pour obtenir leur second titre olympique après celui de 2010. Et toujours la question de savoir si ce costume qui s'ouvre lors du programme court leur a coûté la médaille d'or.

Une déception pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui gardaient le sourire sur le podium, avec la 12eme médaille française de ces Jeux Olympiques. Mais les patineurs français sont jeunes, 23 ans, avec un bel avenir devant eux, alors que leurs concurrents devraient prendre leur retraite sportive. En attendant, ils seront de retour en France la semaine prochaine pour le gala des stars olympiques, sur la patinoire de Clermont-Ferrand, celle de leurs débuts, le 28 février.