L'Ariégeoise Perrine Laffont se ressource aux Monts d'Olmes

Occitanie, France

La championne olympique ariégeoise Perrine Laffont se repose à la maison après être rentrée des mondiaux de freestyle aux Etats-Unis. Elle a gagné deux médailles, une en or pour le ski de bosses en parallèle et et une en bronze en simple. Perrine Laffont est rentrée très contente et très fatiguée des mondiaux, mais c'est bon signe selon elle : "Ça fait du bien de se reposer, _si je n'étais pas un fatiguée ça voudrait dire que je ne me suis pas donnée à fond_, donc c'est que du positif !"

Une fête est donnée ce samedi en son honneur aux Monts d'Olmes, son club en Ariège. Perrine Laffont sait qu'elle va pouvoir se ressourcer : "J_e reviens avec deux médailles donc ça va être top de pouvoir partager ça avec les personnes qui me connaissent depuis que je suis toute petite_. C'est toujours agréable de revenir aux sources, de retrouver des visages familiers, mentalement ça fait vraiment du bien." D'autant plus que Perrine Laffont repart dans les jours suivants pour les deux dernières étapes de la coupe du Monde, au Japon à Tazawao le 23 février puis au Kazakhstan le 2 mars à Shymbulak.