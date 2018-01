Ils étaient 1.500 fondeurs sur les lignes de départ de l'Envolée nordique ce samedi. Au menu, deux parcours : 42 ou 25km. Mais l'Envolée nordique a une particularité, elle se piste en duo. 750 équipes donc qui ont pu skier sur de la neige bien dure, et sous un beau soleil. Un parcours idéal selon plusieurs sportifs.

Les résultats

Il aura fallu moins d'une heure pour que les premiers fondeurs viennent à bout du 25km, et moins de deux heures pour les 42km.

Les résultats du 42km

Equipes masculines : Didier Roy et Pierre Chauvet sont les grands vainqueurs du 42km (1:42:30). A la 2e place, Baptiste Blondeau et Clément Mailler et à la 3e place, Grégoire Blondeau et Yohan Sutter.

Didier Roy et Pierre Chauvet © Radio France - Laurine Benjebria

Equipes féminines : Alicia Choron et Elisabeth Coupat (1:51:08) arrivent à la 1e place. A la 2e place, Elise Nicolas et Margot Burette et à la 3e place, Mathilde Grenard et Laurie-Anne Serrette.

Equipes mixtes : Marion Colin et Samuel Gianasso Rege terminent en haut du podium (1:50:10). A la 2e place, Antonin Pellegrini et Marion Blondeau et à la 3e place Thibaut Baronian et Coline Varcin.

Les résultats du 25km

Equipes masculines : Gaspard et Charly Rousset (56:26) finissent premiers de l'épreuve. A la 2e place, Arnaud Chautemps et Paul Combey et à la 3e place Simon Vuillet et Quentin Joly.

Gaspard et Charly Rousset © Radio France - Laurine Benjebria

Equipes féminines : Marilou Blondeau et Perrine Boucard ont terminé à la première place (1:07:13). A la 2e place, Noémie Tardy et Livia Remy et à la 3e place, Claire Moyse et Laurence Gindre Moyse.

Marilou Blondeau et Perrine Boucard © Radio France - Laurine Benjebria

Equipes mixtes : Martin Jay et Laurie Flochon arrivent en haut du podium (1:03:31). A la 2e place, Lauralène et Christine Louvrier et à la 3e place Raphaël et Inès Faivre.

Une dernière préparation avant la Transjurassienne

Avant la Transjurassienne, les 10 et 11 février, l'envolée nordique sert d'entraînement, de préparation. Les skieurs testent leurs limites avant le parcours de 68km. Ce dimanche, on pouvait donc retrouver Marie-Pierre Guilbaud, quadruple vainqueur de la Transju, venue profiter de ce parcours en duo avant de prendre la ligne de départ seule dans deux semaines.

Les fondeurs, au départ de l'envolée nordique © Radio France - Laurine Benjebria

© Radio France - Laurine Benjebria

Les fondeurs ont pu compter sur le soutien d'un public bien présent. Sons de cloches, cris et banderoles étaient au rendez-vous dès la ligne de départ.