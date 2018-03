France Bleu Occitanie : Ce globe de cristal de la Coupe du monde arrive un mois après votre titre olympique en Corée du Sud, c'est l'hiver parfait ?

Perrine Laffont : C’est clair ! Finir comme ça, sur un podium, avec ce globe de cristal c’est trop cool et ça fait du bien. Ça a été dur de repartir après les Jeux, la médaille m’avait fatigué, donc revenir à la compétition avec de nouveaux objectifs ça n’a pas été évident, mais j’avais quand même envie de bien finir la saison donc c’est top !

C’était un objectif ce classement de la Coupe du monde après une saison déjà magnifique ?

C’est vrai que la saison était déjà très belle, donc ce n’était pas l’objectif primordial. Mais j’ai vu que j’avais les capacités pour le faire donc j’ai tout donné. Cela n’a pas été simple et en plus c’était une course en duel, donc mentalement ça travaille un peu plus comme il faut gérer un adversaire à côté. Avec en plus la pression de ce globe finalement, c’était très intense.

Cela a vraiment été dur physiquement et nerveusement de s’y remettre après PyeongChang ?

Oui forcément, aux Jeux l’entraînement et la compétition ça a été hyper intense. Et puis tout le reste autour, les sollicitations et les médias… Cela crée beaucoup de fatigue physique et mentale.

Vous réalisez le palmarès déjà énorme qui est le vôtre à 19 ans ?

Pas trop… C’est clair que ça parait fou ! Je pense qu’à la fin de la saison, en me posant un peu ça viendra. C’est vrai aussi qu’après les Jeux beaucoup de gens m’arrêtaient à l’aéroport et même ici à Megève (où se déroulait la dernière épreuve de la Coupe du monde, NDLR), je sens que le regard des gens a changé. Je vois vraiment l’impact de ma médaille, des gens viennent de super loin pour me voir skier, et c’est trop cool, les Jeux rapportent vraiment beaucoup de visibilité pour notre sport.

Il vous reste certains objectifs à atteindre ?

Je n’ai pas encore tout gagné ! J’aimerais une médaille aux Mondiaux en individuel, et le gros globe de cristal aussi. Et tout simplement continuer à performer en Coupe du monde et être encore plus régulièrement sur les podiums !