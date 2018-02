La 40e édition de la mythique course de ski de fond " La Transjurassienne" aura lieu le week-end des 10 et 11 février sur un parcours inédit, avec un départ à Bois d'Amont et une arrivée à Chaux-Neuve.

Chaux-Neuve, France

La 40e édition de la Transjurassienne se déroulera les 10 et 11 février, sur un parcours inédit de 56 kilomètres entre Bois-d'Amont dans le Jura et Chaux-Neuve dans le Doubs. Une option finalement privilégiée par les organisateurs au regard des conditions météorologiques, et qui a été préférée au parcours d'origine entre Lamoura et Mouthe. Cette arrivée à Chaux-Neuve est donc une première, au pied des tremplins du combiné nordique.

Côté compétiteurs, la fondeuse suédoise, Maria Gräfnings, vainqueur de la Transju’ l'an dernier et Alexis Jeannerod, premier de la Transju’Classic 2017, s’alignent à nouveau sur cette édition 2018. Le pontissalien Alexis Jeannerod n'ayant pas été retenu pour disputer les JO avec l'équipe de France sera de la partie. Le pilote de F1 Romain Grosjean sera lui aussi au départ le dimanche sur la plus longue des distances.