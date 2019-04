Le biathlon a désormais son magazine : le premier numéro de Biathlon Magazine vient de sortir en kiosque

Prémanon, France

Jusqu'à présent l'actualité du nordique était éditée et diffusée gratuitement via le site et la revue Nordic Mag par les Editions du Jura à Prémanon. Mais ça, c'était avant Martin Fourcade, ses cinq médailles olympiques, ses onze titres de champion du monde et ses sept gros globes de cristal. Aujourd'hui le biathlon peut revendiquer près de deux millions de téléspectateurs chaque week-end hivernal de la Coupe du monde devant les chaînes l'Équipe 21 et Eurosport et surtout une 'patrouille de France" qui commence à engranger les succès avec Quentin Fillon-Maillet de Saint-Laurent-en-Grandvaux dans le Jura ou encore Justine Braisaz, des Saisies en Savoie. La France est devenue une nation phare du biathlon avec la Norvège et l'Allemagne et accueillera l'hiver prochain une nouvelle étape de la Coupe du monde au Grand-Bornand.

Biathlon Magazine dont le premier numéro payant (5,90 euros), vient tout juste de sortir en kiosque est publié à 30 000 exemplaires pour ce premier tirage. Pour quelle périodicité ? Rien n'est encore décidé. Pour ce premier numéro, la rédaction propose un retour sur la Coupe du monde 2018-2019, un entretien avec la numéro un mondiale, l'Italienne Dorothéa Wierer signé de Sandrine Bailly et une enquête sur l'explosion médiatique du biathlon.

Le premier numéro de Biathlon Magazine - Nordic Focus

"On n'a pas encore fixé la périodicité, on attend de voir l'accueil du public" Franck Lacroix, directeur de publication de Biathlon Magazine Copier