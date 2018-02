Saint-Malo, France

Revenir de Pyeongchang avec une médaille autour du cou. Alexis Contin affiche clairement ses objectifs pour ces JO de Pyeongchang. Le Malouin, qui s'alignera au départ du 1500m, du 5000m et la mass start, est ambitieux. "Oui, je vise une médaille" a t-il annoncé aux envoyés spéciaux de Radio France en Corée du Sud. "Dans la mass start, je fais partie des favoris, mais il peut se passer beaucoup de choses en course. J'espère aussi être dans le coup pour le 5 km. Ce serait bien de "claquer" direct une médaille lors du 5000m, ça enlèverait un peu de pression pour la suite !"

Alexis Contin vise au moins une médaille lors de ces Jo de Pyeongchang © Maxppp - Maxppp

Alexis Contin a mis toutes les chances de son côté pour parvenir à ses fins. Près de cinq mois à s'entraîner aux Pays-Bas, en Allemagne ou aux Etats-Unis. Seul, loin de sa famille. Des sacrifices qui lui ont déjà permis de décrocher une médaille d'argent lors des championnats du monde sur la mass start en 2017, après deux médailles de bronze en 2015 et 2016 dans cette même discipline. "En France, il n'y a pas d'anneau de vitesse et c'est une discipline confidentielle", explique Alexis Contin, longtemps contraint à se débrouiller sans l'appui de la Fédération Française des sports de glace pour avoir des résultats. "Cette année, on a mis en place avec la fédération française des sports de glace, une petite équipe de patinage de vitesse, avec mon entraîneur, mon entraîneur adjoint. La préparation s'est effectuée de la meilleure des manières. Aujourd'hui, je suis où je voulais être il y a un an et dans la forme dans laquelle je voulais aborder ces jeux. Il n'y a plus qu'à performer".

Alexis Contin est monté sur la deuxième marche du podium des mondiaux en mass start en février 2017 © Radio France - Maxppp

Le Malouin de 31 ans participera à Pyeongchang à sa troisième olympiade. Quatrième sur 10 000m et sixième sur 5000m à Vancouver en 2010, Alexis Contin n'avait pas pu défendre ses chances à fond à Sotchi en 2014. A quelques jours du début des Jeux, il avait appris qu'il souffrait de la maladie de Basedow, une maladie auto-immune de la thyroïde se traduisant par une fatigue extrême et une perte de poids. "Je me sens chanceux et fier d'être ici et de pouvoir jouer une médaille alors qu'il y a quatre ans ma carrière aurait dû s'arrêter", rappelle t-il alors qu'il n'a aujourd'hui plus de thyroïde - il a subi une ablation fin 2016 à cause d'une rechute . "Après, c'est faux de dire que sans médaille olympique, ma carrière sera nulle, et qu'avec une médaille olympique, elle serait extraordinaire. J'ai réussi à revenir d'une ablation totale de la thyroïde, j'ai 12 titres de champion en roller, ma première passion, j'ai trois médailles sur la glace. Une médaille sur ces Jeux, ce serait un plus, mais ma carrière est belle quoiqu'il arrive. J'ai été très jeune champion du monde de roller, à 17 ans. Mon rêve d'enfant, c'était d'être champion du monde de roller, et une médaille olympique, c'est plus un rêve d'adulte". En cas de podium à Pyeongchang, Alexis Contin offrirait à la France la première médaille olympique de son histoire en patinage de vitesse.