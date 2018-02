Lac Blanc, Orbey, France

Si vous voulez vous mettre dans la peau de Martin Fourcade, la station du Lac Blanc, vous propose une initiation au biathlon.

C'est tous les mercredis après-midi de 14 heures à 16 heures, près de l'auberge du Blancrupt. C'est entièrement gratuit, sauf l'équipement de ski nordique .

Une initiation qui a beaucoup de succès en plein JO d'hiver

Vous pouvez faire des petites courses de ski et tester votre adresse avec des fusils laser.

Pour la technique, pas de problème : vous êtes encadrés par le club du Lac Blanc Ski Nordique.

" Nous n'avons pas les fusils de biathlon comme Fourcade et compagnie, nous avons seulement des fusils laser. Nous tirons à 10 mètres et non à 50 mètres comme dans le vrai biathlon," explique Bernard Juchs, membre du Lac Blanc Ski Nordique.

Avis donc aux amateurs !

Toutes les générations sont représentées ! © Radio France - Guillaume Chhum