Clermont-Ferrand, France

Certes, les deux champions s'entraînent à Montréal depuis 2014. Mais ils se souviennent toujours de leurs débuts, sur la glace de la patinoire de Clermont-Ferrand. C'est ici que ce mercredi soir, ils ont offert un show grandiose à un public venu en masse. Ce "Gala des Stars Olympiques" était en effet sold out depuis de nombreux jours.

Un retour en terres auvergnates

Arrivés en milieu d'après-midi à Clermont-Ferrand, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été d'abord reçu par le maire Olivier Bianchi, qui leur a offert la médaille d'honneur de la ville. Un symbole pour ces deux patineurs qui ont fait rayonner Clermont à l'international aux JO de Pyeonchang, d'abord pour leur médaille d'argent, puis pour avoir porté le drapeau tricolore lors de la cérémonie de clôture.

"On est vraiment chanceux d'avoir pu évolué dans cette ville. On a l'impression que c'est grâce à Clermont qu'on est là" - Gabriella Papadakis

Les deux patineurs ont ensuite voulu "donner un peu au public et aux gens qui nous ont supporté un retour de leur générosité" explique Guillaume Cizeron. Le spectacle de patinage sur glace a donc commencé par les jeunes. Plusieurs jeunes des clubs de patinage sur glace de Clermont-Ferrand se sont succédé sur la glace pour montrer l'étendue de leurs talents.

Au gala des stars olympiques les jeunes ouvrent le bal. Ici, Clara et Christophe pic.twitter.com/dns5I6VaLl — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 28, 2018

C'est ensuite que les stars ont foulé le sol de la patinoire. Les danseurs Marie-­Jade Lauriault et Romain Le Gac, le couple Vanessa James­-Morgan Cipres et Maé­ Bérénice Meite, tous de la délégation olympique française, ont montré leurs différents programmes libres. Avant Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis, qui ont refait exactement le même programme que lors des jeux olympiques, dont celui tant décrié qui leur a coûté la médaille d'or. Aucun problème ce soir.

Après le show, il y a la traditionnelle séance d'autographes avec un public qui a adoré leurs prestations. Et qui espère les revoir bientôt à Clermont.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron vont se reposer ces prochains jours, en famille, afin de se ressourcer. Pas longtemps car ils devront se mobiliser pour les championnats du monde à Milan dès le 17 mars. Ils espèrent redevenir champions du monde. Le 29 mars, ils entameront la tournée des stars olympiques, 21 dates en France où il montreront au public leur discipline.

En photos, revivez la soirée du mercredi 28 février :

Maé­ Bérénice Meite sur la glace de Clermont-Ferrand © Radio France - Mickaël Chailloux

Les danseurs Marie-­Jade Lauriault et Romain Le Gac © Radio France - Mickaël Chailloux

Guillaume et Gabriella © Radio France - Mickaël Chailloux