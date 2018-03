Ligue Magnus : Rouen bat de nouveau Grenoble et devient champion de France

Par Xavier Demagny, France Bleu Isère et France Bleu

Les Brûleurs de Loup ont perdu le match clé qui pouvait les relancer dans la course au titre de champions de France. Ils ont perdu 5 à 4 contre Rouen en prolongations et offre aux Dragons, victorieux à quatre reprise dans cette série de match de finales des play off leur 15ème titre.