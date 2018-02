Après 41 journées de Ligue Magnus, les Boxers sont assurés de disputer pour la deuxième année d'affilée les playoffs du championnat. Mais ils risquent de les aborder dans une position beaucoup moins favorable que la saison dernière où leur 4ème place leur avait permis d'avoir l'avantage de la glace.

Avant de recevoir Gap, Bordeaux pointe au 7ème rang à égalité de points avec Lyon, 5ème, et Angers, 6ème. Mathématiquement, les joueurs de Philippe Bozon peuvent encore rêver de la 4ème et même de la 3ème place mais il faudra très certainement pour cela réaliser un sans-faute et bénéficier de résultats favorables.

Objectif Top 6

"On aurait pu encore avoir une chance si on avait gagné à Mulhouse (ndlr : 4-3ap), regrette le manageur général Stephan Tartari. Je pense qu'il faut se focaliser sur la 5ème ou la 6ème place et surtout éviter cette 7ème place."

Si le championnat s'arrêtait là, les Boxers retrouveraient Grenoble en quart de finale. © Maxppp - Maxppp

Un rang qui enverrait les Bordelais, moins constants que l'an dernier, défier Grenoble ou Rouen, qui ont largement dominé les débats, en quarts de finale. "S'ils ont tous ces points, c'est qu'ils ont été plus réguliers. Même si les playoffs, c'est un nouveau championnat qui commence, on a encore vu Grenoble mettre 8-2 à Lyon, c'est solide, donc ce serait mieux d'éviter ces deux clubs. Après, ça me semble très ouvert. Il y a quatre places pour cinq clubs, ça se joue à rien du tout."

Stephan Tartari : "Ce serait mieux d'éviter ces deux clubs" Copier

L'objectif des Boxers c'est donc de gagner avant la prolongation face à Gap puis le 20 février face à Chamonix avec, entre deux, un déplacement périlleux à Rouen. "On a beaucoup appris dans un hiver compliqué, on a eu énormément de grosses blessures mais l'équipe va mieux, travaille fort, est plus guerrière. Et on espère récupérer quelques blessés pour être le plus au complet possible pour ces playoffs."

Le point en cas d'égalité au classement