Lucas Chanavat du Grand-Bornand, 3e de la première étape du Tour de ski en Coupe du monde de ski de fond

Richard Jouve de Montgenèvre, Haute-Alpes, et Lucas Chanavat du Grand-Bornand, Haute-Savoie, terminent 2e et 3e du sprint de Toblach à respectivement à 34 et 39 centièmes du vainqueur, le Norvégien Johannes Klaebo.

Le Grand-Bornand, France

Belle entrée en matière pour les tricolores sur le Tour de ski, épreuve comptant pour la Coupe du monde de ski de fond qui se déroule en sept étapes sur neuf jours. La première épreuve, un sprint de 10 km a vu la victoire du Norvégien Johannes Hoestflot Klaebo mais Richard Jouve et Lucas Chanavat n'ont rien lâché. Les deux Alpins, avaient tous les deux remporté leur demi-finale. Ils ont échoué en finale respectivement à 34 et 39 centièmes du jeune prodige norvégien Klaebo, qui prend le maillot de leader de ce Tour 2018-2019.

Baptiste Gros d'Annecy et Renaud Jay des Menuires avaient été éliminés dès les quarts de finale. Parmi les principaux favoris à la victoire finale, outre Klaebo, seuls le Norvégien Emil Iversen et le Russe Alexander Bolschunov se sont hissés dans la finale à six. Ils ont pris les cinquième et sixième places.

Dimanche, deuxième étape, une épreuve de 15 km toujours à Toblach dans le Trentin Haut-Adige, en Italie.