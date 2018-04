La promotion spéciale des Jeux olympiques et paralympiques a été publiée ce mercredi au Journal officiel. Elle récompense les médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang et compte 23 décorés dont plusieurs compétiteurs des Pays de Savoie.

Savoie, France

La promotion spéciale des Jeux olympiques et paralympiques a été publiée ce mercredi au Journal officiel. Elle récompense les médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang et comprend 23 décorés : onze de la Légion d’honneur (neuf chevaliers, deux officiers) et douze de l’ordre national du Mérite (onze chevaliers, un officier).

Qui sont les décorés des sports de glisse ?

Deux officiers : Martin Fourcade et Marie Bochet

Martin Fourcade, de Font-Romeu, est le biathlète français le plus titré des Jeux olympiques avec cinq médailles d'or et Marie Bochet du club d'Albertville, en ski alpin, a le même statut aux Paralympiques d'hiver avec huit médailles d'or dont quatre en Corée du sud. Martin Fourcade et Marie Bochet étaient déjà chevaliers. Ils accèdent donc au rang d'officier.

Neuf autres médaillés d'or français aux Jeux olympiques et paralympiques sont nommés au grade de chevalier de la Légion d'honneur

Anaïs Bescond, de Morbier (Jura), médaille d’or et double médaille de bronze en biathlon

Marie Dorin-Habert des 7-Laux (Isère), médaille d’or et médaille de bronze en biathlon

Simon Desthieux, d'Hauteville-Lompnes (Ain), médaille d’or en biathlon

Perrine Laffont,du Boss club des Mont d'Olmes (Ariège), médaille d’or en ski acrobatique

Thomas Clarion, de Sallanches, médaille d’or et médaille de bronze en ski de fond et son guide, Antoine Bollet, de La Féclaz

Anthony Chalençon, médaille d’or en ski de fond et médaille de bronze en biathlon et son guide, Simon Valverde, tous deux du club de Morzine Avoriaz

Benjamin Daviet, du Grand-Bornand, double médaille d’or et médaille d’argent en biathlon, médaille d’or et médaille d’argent en ski de fond

Enfin le champion olympique de snowboard, Pierre Vaultier, de Serre-Chevalier reçoit le grade d'officier de l'Ordre national du mérite

Les médaillés seront reçus vendredi à l'Elysée par le Président de la république.

BRAVO À EUX !!