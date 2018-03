Fin de la coupe du monde. Je termine à une belle 7 ème place du classement général avec de magnifiques souvenirs en tête !



Merci à tous



World cup is over. I m in the food 7 position on the overal with a lot of good memories in mind !



Thanks every one

