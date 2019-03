Martin Fourcade présent "en spectateur" aux championnats de France de biathlon ce week-end à Méribel

Malgré une saison ratée, et bien qu'il ait rangé les skis pour la saison, Martin Fourcade sera bien l'attraction des championnats de France de biathlon et ski de fond qui débutent vendredi à Méribel (Savoie).

Il a raté sa saison, rangé les skis et la carabine, mais cela ne semble pas avoir atteint son image. Martin Fourcade sera bien présent "en spectateur" à partir de vendredi à Méribel (Savoie) aux championnats de France de biathlon et ski de fond, bien qu'il ne participe pas à la compétition. Et la simple présence du quintuple champion olympique est déjà au centre de toutes les attentions dans la station de Tarentaise.

Séances de dédicaces

"Tout tourne autour lui" confirme Thierry Carroz, le directeur du club des sports de Méribel, et organisateur des championnats, "tout le monde nous demande si Martin sera là, les gens ont envie de le voir, de l'approcher. Sa venue montre qu'on peut être dans le dur, et malgré tout disponible pour encourager ses coéquipier et représenter sa discipline. C'est la preuve que Martin est vraiment un grand champion".

Les organisateurs promettent que Martin Fourcade sera accessible pour les photos et autographes lors des cérémonies de remise des médailles en fin d’après-midi, les jours de compétition. Les championnats de France débutent vendredi à Méribel et se terminent dimanche.