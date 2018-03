Six matchs, c'est ce qu'il aura fallu aux Brûleurs de Loups pour venir à bout de coriaces Scorpions de Mulhouse, "une équipe mal jugée par tout le monde, au vu des renforts qu'ils ont eu en cours de saison" s'explique Mathias Arnaud. Le stade des demi-finales une nouvelle fois atteint, les BDL vont avoir à faire à une équipe girondine en pleine forme. "Si _Bordeaux à fait 4-0 (dans sa série) contre Gap_, ce n'est pas un hasard !" ajoute l'attaquant grenoblois.

"On est sereins, on a travaillé fort, on est prêt" - Mathias Arnaud, attaquant des Brûleurs de Loups