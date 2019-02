Mathieu Faivre (Isola 2000) déçoit aux Mondiaux de ski

Isola, France

Mathieu Faivre va quitter la Suède avec beaucoup de déception. Le skieur d'Isola 2000 a raté son géant ce vendredi. 9e à l'issue de la première manche, l'Azuréen termine 17e du géant. Il avait terminé 7e, l'an dernier, aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. La saison est compliquée pour le Niçois de 27 ans. Il n'est monté qu'une fois sur le podium à Saalbach-Hinteglemm (Autriche) en coupe du monde fin décembre.

"C'est compliqué d'être juste et pertinent sur ce qu'il vient de se passer, a expliqué Faivre au micro de nos confrères de France Télévisions. Il va falloir voir ce qui s'est passé. C'est une grosse déception. Ça me fait mal au cœur. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je ne suis pas cabale de mettre mon ski en place le jour j. Quand je m’entraîne, je suis dans les tous meilleurs et quand c'est la course je n'arrive pas à la faire. C'est donc qu'il y a un problème. Il va falloir que je le règle si je ne vais pas rester à cette place toute ma carrière."

Le slalom géant a été remporté par le Norvégien Henrik Kristoffersen qui devance l'Autrichien Marcel Hirscher. Le Français Alexis Pinturault complète le podium.