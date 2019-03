Mondiaux de biathlon d'Östersund : la France seulement 7e du relais mixte

Par Nelly Assénat, France Bleu Pays de Savoie

Ce jeudi, le relais mixte simple, 100% Pays de Savoie, emmenée par Julia Simon et Antonin Guigonnat, finit à la septième place des Mondiaux de biathlon avec plus d'une minute de retard sur le vainqueur. La Norvège de Johannes Boe s'impose devant l’Italie (2e) et la Suède (3e).