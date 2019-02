Mondiaux de ski (Super G) : la Stéphanoise Tiffany Gauthier loin derrière

Par David Valverde, France Bleu Saint-Étienne Loire

Tiffany Gauthier n'a pas fait d'étincelles pour la première course des Mondiaux disputés à Are en Suède. Elle termine 26e du Super G et disputera la descente dimanche.