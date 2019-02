VIDÉO - Championnats du monde de ski alpin : Johan Clarey médaille d'argent sur le super-G à Åre

Aux championnats du monde de ski alpin à Åre, en Suède, Johan Clarey termine 2e du super6G ce mercredi, remporté par l'Italien Dominik Paris. Le skieur de Tignes était parti avec le dossard 14. Il a réalisé une course presque parfaite et termine à neuf centièmes seulement de Dominik Paris. L’Autrichien Vincent Kriechmayr termine deuxième ex aequo avec Johan Clarey.

Johan Clarey (38 ans) a réalisé un Super-G quasi parfait sur la piste suédoise d'Are ! Le tricolore échoue à seulement 9 centièmes de l'Italien Dominik Paris ! 😱🇫🇷 @Are2019#SkiAlpinpic.twitter.com/uru93B75jq — France•tv sport (@francetvsport) February 6, 2019

Le skieur de 38 ans réalise une saison exceptionnelle en super-G. Fin janvier, ce spécialiste de la descente avait décroché son premier podium (2e) sur le mythique Super-G de Kitzbühel en Autriche. Brice Roger (La Plagne) termine à la 7e place de ce super G des championnats du monde de ski alpin à Are et Adrien Théaux (Val-Thorens) à la 5e place. Nils Allegre (Serre-Chevalier) est 14e.