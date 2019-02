Mondiaux - Tessa Worley 16e du Super G : "J'ai tendance à ne pas laisser filer"

Tessa Worley termine à la 16e place du Super G d’ouverture des Championnats du monde d’Are, ce mardi à 1’’59 de l’Américaine Mikaela Shiffrin qui remporte le titre de championne du monde. La course été marquée par la chute de la superstar du ski alpin, l'Américaine Lindsey Vonn.

Tessa Worley termine à la 16e place du Super G d’ouverture des Championnats du monde d’Are, ce mardi 5 février à 1’’59 de l’Américaine Mikaela Shiffrin qui remporte le titre de championne du monde.

Romane Miradoli (club de Flaine) est 17e et Tiffany Gauthier (Tignes) est 23e.

"Moi qui suis spécialiste du Géant j'ai tendance à être bien que les quarts et ne pas laisser filer... mais cette neige est tellement bonne, il faut avoir cette fibre !"—Tessa Worley

"C'est toute une histoire d'engagement et de relâchement", déclare à l'arrivée la skieuse du Grand-Bornand. Le Super G n'est pas sa spécialité, Tessa Worley explique : "Moi qui suis spécialiste du Géant j'ai tendance à être bien que les quarts et ne pas laisser filer... mais cette neige est tellement bonne, il faut avoir cette fibre !".

La course a été très serrée, Shiffrin s'imposant devant l'Italienne Sofia Goggia avec seulement deux centièmes d'avance. La Suissesse Corinne Suter est médaille de bronze (+0.05).

Chute pour Lindsey Vonn

Le super-G a été marqué par la chute de la superstar du ski alpin, l'Américaine Lindsey Vonn, après une vingtaine de secondes. La skieuse doit disputer à 34 ans la dernière course de sa carrière dimanche avec la descente. Vonn a regagné l'aire d'arrivée debout sur ses skis après être restée quelques minutes sur la neige suédoise et une course interrompue.

Shiffrin vise les quatre médailles d'or

Mikaela Shiffrin décroche son quatrième titre mondial à seulement 23 ans, après ses trois sacres en slalom - sa discipline de prédilection - en 2013, 2015 et 2017. Leader de la Coupe du monde, l'Américaine a remporté ses trois premiers super-G cette saison, à Lake Louise (Canada), à Crans-Montana (Suisse) et à Cortina d'Ampezzo (Italie).

A Are, elle peut viser un quadruplé doré, puisqu'elle s'alignera en théorie en combiné alpin (une décision sera prise mardi) vendredi, puis en slalom géant jeudi et en slalom samedi.