Objectif podium pour Maurice Manificat au Tour de ski sur la Coupe du monde de ski de fond

Par Nathalie Grynszpan, France Bleu Pays de Savoie

Trois pays, l'talie, la Suisse et l' Allemagne et sept étapes en neuf jours : la 13e édition du Tour de Ski débute par Toblach dans le Trentin Haut-Adige et se terminera comme chaque année au sommet de la terrible montée de l'Alpe Cermis à Val di Fiemme dans les Dolomites.