Patinage : quatrième titre mondial de danse sur glace pour l'immense duo Cizeron-Papadakis

Le Montbrisonnais Guillaume Cizeron et la Clermontoise Gabriella Papadakis marquent un peu plus encore l'histoire de la danse sur glace en décrochant aux Mondiaux de patinage au Japon ce samedi matin une quatrième couronne mondiale. A la clé également, un nouveau record du monde.

Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis dans leur programme libre.

A respectivement 24 et 23 ans, Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis entrent à chaque compétition un peu plus dans l'histoire de leur sport, la danse sur glace. Après avoir battu le record du monde du programme court vendredi matin, aux championnats du monde de patinage au Japon, le duo français a poursuivi sur sa lancée lors d'un programme libre une nouvelle fois magistral.

Ce samedi matin ils ont une nouvelle fois battu le record du monde du libre avec 134,23 points pour un total incroyable de 222,65 points. Ils ont devancé les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (211,76) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (210,40). Au championnat d'Europe ils avaient réalisé 133,19 points sur leur programme libre, pour un total de 217,98 points.

Comme en 2015, 2016, et 2017, le duo a remporté cette année les championnats de France, d'Europe et du monde.