Patinage : le duo Papadakis-Cizeron file vers un 4e titre mondial de danse sur glace

Après un programme court parfaitement maitrisé et un nouveau record du monde, rien ne semble pouvoir empêcher le Montbrisonnais et la Clermontoise de remporter un nouveau titre mondial au Japon, demain, après le programme libre.

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis se dirigent tout droit vers un nouveau titre mondial en danse sur glace ! 2 mois après leur titre européen, ils ont survolé le programme court ce matin. Plus de 88 points pour cette entrée en matière, c'est déjà 4 points et demi de plus que les 2e, le duo russe Sinitsina-Katsalapov.

L'ancien record du monde était à 84,79 points. Le programme libre est à suivre ce samedi matin.

🌎IRRÉEL ! @GabriellaPks et @GuillaumeCIZ ont brillé à Saitama et ont battu leur propre record mondial de la danse rythmique pour entamer leur conquête d'un quatrième titre mondial. #Saitama2019pic.twitter.com/dIjrBg6ug2 — France•tv sport (@francetvsport) March 22, 2019

Le classement après le programme court