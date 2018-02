Les boxers de Bordeaux ne sont plus qu'à une victoire de la demi-finale de la ligue Magnus. Ils sont remportés devant leur public le troisième match face à Gap, 3-1. Les hockeyeurs bordelais pourraient se hisser dans le dernier carré en cas de victoire ce mercredi soir à la patinoire Mériadeck.

Bordeaux, France

Les hockeyeurs bordelais se rapprochent des demi-finales de la ligue magnus . Les boxers ne sont plus qu'à une victoire. Ils ont remporté ce mardi soir le troisième des quatre matches nécessaires à se hisser dans le carré final. Victoire 3-1 face au champion de France en titre Gap. Ce sont les rapaces qui ont ouvert le score, mais les boxers n'ont pas lâché les volatiles, égalisation quelques minutes plus tard puis c'est Félix Petit, le défenseur canadien, qui donne l'avantage et déplume l'adversaire. Les boxers ont rendez-vous ce mercredi soir à la patinoire Mériadeck pour valider leur qualification pour une deuxième demi-finale consécutive.