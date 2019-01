Rémy Coste remporte pour la troisième fois la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc

Pour la deuxième année consécutive, Rémy Coste s'impose sur la Grande Odyssée. Réputée comme l'une des courses de chien de traîneaux les plus difficiles au monde, le musher français est arrivé mercredi à Bonneval-sur-Arc avec plusieurs minutes d'avance au classement général.

Le musher Rémy Coste a remporté six étapes sur les neuf de la Grande Odyssée

Originaire de Megève, le musher haut-savoyard Rémy Coste a remporté mercredi la 15e édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2019. C'est la troisième fois qu'il remporte cette course de chiens de traîneaux de renommée mondiale.

Une victoire sans conteste

Une victoire après 9 étapes, 391 kilomètres de course et 23 000 mètres de dénivelé entre Samoens et Bonneval-sur-Arc en Haute-Maurienne

"Je pense que c'est la plus belle des victoire, sportive parlant parce que c'est une course qui me tient très à cœur" - Rémy Coste

Au classement général, Rémy Coste termine devant l'espagnol Iker Oskoidi avec quelques minutes d'avance. Le musher a dominé la compétition en terminant à chaque étape sur le podium et à six reprises sur la première marche.

Rémy Coste est resté en tête du classement général durant toute la compétition - La Grande Odyssée

Rémy Coste, sur un petit nuage, va aussi récompenser ses chiens. Trois jours d’ostéopathie en Suède et beaucoup de repos avant de reprendre l'entraînement.

