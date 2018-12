2018, l'année où la skieuse handisport Marie Bochet a brillé

Arêches, Beaufort, France

Notre femme de l'année 2018 en pays de Savoie a le visage de Marie Bochet.

A 24 ans, l'enfant d'Arêches-Beaufort, licenciée à Albertville, est devenue l'atlthète française la plus titrée des Jeux d'hiver grâce à sa nouvelle moisson de Pyeongchang au mois de mars dernier.

Quatre médailles d'or, soit autant qu'à Sotchi quatre ans plus tôt pour notre skieuse handisport qui vit avec une malformation d'un bras. Marie a fait le grand huit ! Huit médailles d'or en deux olympiades - les J.O. de Vancouver en 2010 étant un premier test à l'âge de 16 ans à peine.

La moisson de médailles en Corée Copier

Marie Bochet un incroyable palmarès © Radio France - Infographie Denis Soulia

Le bilan des tricolores en Corée du Sud est à l'image de Marie : impressionnant. La France rentre avec vingt médailles et une quatrième place au classement des nations.

Après les médailles, le défilé pour L'Oréal

Marie est plus qu'une championne. La jeune Savoyarde est un étendard pour le handisport, pour les femmes, pour le ski et pour les pays de Savoie. Grâce à la performance de Pyeongchang, de nombreuses portes se sont ouvertes. Et l'une des plus étonnantes médiatisations est ce défilé à la Fashion Week, fin septembre, à Paris, sur la très chic péniche du géant de la cosmétique L'Oréal.

Fashion ! Copier

La Beaufortaine est la deuxième athlète handisport à devenir ambassadrice du groupe, sept ans après l'Américaine Aimée Mullins, amputée sous le genou. Marie Bochet est née avec une malformation au bras. Dans un communiqué, le président du groupe Monde de l'Oréal explique que Marie Bochet "incarne avec humilité l'exemple parfait de l'accomplissement de soi".

La reconnaissance s'écrit aussi dans les instances du sport. Elle fait à présent partie de la "Commission des athlètes", une instance de dix-huit sportifs qui va prépare les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 de Paris - commission présidée par Martin Fourcade.

La source : le Beaufortain

La jeune championne ne va pas oublier ses racines malgré la médiatisation. Comme en témoigne son site internet ou ses photos sur son compte Instagram, la Savoyarde demeure très attachée à son berceau. Son seul produit dopant est le fromage, le Beaufort produit par son papa Yvon.

Bac ES avec mention très bien en juin 2013, étudiante à Sciences Po Paris, Marie dit se servir "autant de ses neurones que de ses cuisses". Bref, tout lui réussit. Parce qu'elle le vaux bien.