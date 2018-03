La course mythique de ski alpin en Beaufortin, la Pierra Menta commence ce mercredi et sous haute tension. Avec un manteau neigeux très instable, le tracé est surveillé de très prés.

Arêches, Beaufort, France

33ème édition pour la folle course de ski alpin, la Pierra Menta. Les 600 coureurs, jeunes et adultes mélangés, s'élanceront ce mercredi pour quatre jours de course. Cette année, les organisateurs sont sur les dents avec les fortes chutes de neige et les changements de températures, le manteau neigeux est instable mais le tracé est sécurisé.

Un tracé surveillé au millimètre près

En tout 10 000 mètres de dénivelés pour cette édition au cœur du Beaufortin avec de nombreux passages en forêt pour sécuriser les skieurs alpins et surtout les spectateurs.

"Heureusement, il a beaucoup neigé et il y a de la neige en basse altitude. Nous n'aurons pas besoin d'aller sur les pentes dangereuses." - Dominique Doix, directeur de la course.

Des milliers de personnes sont attendues en montagne, au plus près des coureurs. C'est ce qui inquiète le plus les organisateurs, qu'un bout se décroche et viennent emporter les passants mais tout est sécurisé. "Heureusement, il a beaucoup neigé et il y a de la neige en basse altitude. Nous n'aurons pas besoin d'aller sur les pentes dangereuses", rassureDominique Doix, directeur de la course.

Des coureurs inspectés

Les équipes seront inspectées tous les matins après une vérification du matériel la veille de la course. Leur matériel doit être aux normes et bien fonctionner surtout le DVA, l'appareil qui permet de retrouver les personnes sous les avalanches.

Cette édition est d'ailleurs tristement marquée cette année par l'accident qui a emporté deux hommes en début du mois sur le secteur de la Pierra Menta, à Arêches. Les recherches ont été arrêtées à cause du mauvais temps alors que les deux touristes sont toujours portés disparus.

Les organisateurs ont décidé que la course ne passerait pas dans ce secteur par respect pour les familles et aussi parce que le coin est encore très dangereux.

