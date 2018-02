Kaysersberg, France

Du lancer du poids au bobsleigh

Originaire de Kaysersberg, Romain Heinrich (28 ans) a fait ses études d'ingénieur à Grenoble. D'abord lanceur de poids de haut niveau, il a découvert le bobsleigh par hasard en 2011 avec des amis alsaciens, avec qui ils skiaient à La Plagne. "Lors du baptême, j'ai tout de suite accroché avec les sensations de vitesse et d'adrénaline. C'est vraiment quelque chose de très fort. Je suis devenu instantanément accroc à ce sport".

Pousseur puis pilote

Romain Heinrich débute comme pousseur de bobsleigh, il se qualifie pour ses premiers Jeux olympiques à Sotchi en 2014 (17ème en bob à 4 et 20ème en bob à 2). Puis celui qui se dit "Alsacien de coeur et de sang" se lance un nouveau défi il y a trois ans : devenir pilote. "J'avais fait un peu le tour en tant que pousseur, d'où ce nouveau challenge. Je ne savais pas si je commençais à piloter pour une descente, un mois ou une olympiade. Mais en fait tout s'est très bien passé et je me retrouve aux Jeux de Pyeongchang, c'est déjà un exploit en soi."

Un top 10 en Corée ?

En Corée du Sud, Romain Heinrich (qui a terminé à quatre reprises parmi les 15 premiers d'une épreuve de Coupe du Monde) espère terminer dans le top 10 en bobsleigh à deux, si tout se passe bien. Il espère poursuivre sa progression et décrocher des médailles dans les compétitions internationales dans les années à venir. Les deux premières manches de bob à 2 ont lieu ce dimanche à partir de 12h05 et les deux dernières sont programmées ce lundi à partir de 12h15.

L'interview de Romain Heinrich avant ses épreuves de bob à 2 Copier

Le questionnaire décalé avec Romain Heinrich :

Le souvenir des JO qui t’a le plus marqué en tant que téléspectateur :

Je pense que c’est le titre de Renaud Lavillenie à Londres en 2012. Le scénario est juste parfait. Les impasses, la victoire à 5,97m devant deux Allemands, Otto et Holzdeppe. Comme quoi c’est possible quand on est Français de battre des Allemands, donc pourquoi pas en bob ?

Une qualité qui te manque :

La patience ! De très loin. Je suis probablement l’homme le moins patient de la terre, j’ai toujours envie d’avoir les choses tout de suite.

Le souvenir des JO qui t’a le plus marqué en tant que participant :

J’en ai trois en tête.

1- Un mail d’encouragement de ma prof de CE1 qui me disait qu’elle serait devant la télé. Je recevais plein d’encouragements, mais celui-ci, il m’a fait paniquer. C’est le moment où j’ai réalisé que tout le monde allait découvrir mon sport habituellement si confidentiel.

2- Le moment où j’ai quitté le village olympique pour me rendre à la piste de bob. J’étais avec quasiment tous les pousseurs étrangers et pas un, y compris les futurs médaillés olympiques, faisait le malin. On était tous sous pression. En ce qui me concerne, la pression a instantanément disparu au moment où je me suis changé pour partir à l’échauffement.

3- Le frisson qui a glacé mon corps au moment où nous sommes entrés dans le stade à la cérémonie d’ouverture.

Endroit préféré en Alsace :

Je n’ai que des endroits préférés en Alsace, surtout dans la région de Kaysersberg, mais mon point de vue préféré se situe en haut du château Saint Ulrich à Ribeauvillé (où j’ai fait mon lycée).

Ce qui te procure le plus de plaisir dans ta discipline :

La vitesse, la glisse, l’adrénaline… et parfois, franchir la ligne d’arrivée avec le sentiment du travail bien fait.

Sportif préféré :

Je ne suis pas du genre à être un grand fan, donc pour cette question, je répondrais Bastien Auzeil (décathlonien, sélectionné aux jeux olympiques de Rio en 2016 aux côtés de Kévin Mayer). Bastien est tout simplement mon partenaire d’entraînement depuis 2009, ou l’inverse.

Hobbys :

Mon Hobby n°1, c’est de passer du temps avec mes amis. Par effet de ricochet, j’aime bien manger et j’aime bien boire un verre de vin.

Surnom(s) :

Romaich, Rominou, Hulk, Hein, La Heine… et ils sont tous assumés.

Endroit où tu préfères aller en vacances :

Alors j’aime beaucoup les nouvelles destinations donc je suis plutôt du genre à ne jamais aller deux fois au même endroit, MAIS je dois dire que la maison de vacance de mon pote Robi à Bornes-Les-Mimosas, option barbecues à volonté, est l’exception qui confirme la règle.

Comment présenterais-tu rapidement l’autre Alsacien qualifié pour les JO, Sylvain Dufour :

Sylvain dégage une force tranquille. Je ne sais pas comment il est dans son quotidien, à l’entraînement, ou même en compétition, mais il m’a toujours donné l’impression d’être le mec qui maîtrise son sujet. Qui sait ce qu’il a à faire. Il est aussi bienveillant et humble. Un type bien, en somme. Et… info à vérifier, mais il ne doit pas être très loin d’être le papy (je n’ai pas dit la mamie, qui est Ophélie David) de l’équipe de France Olympique. Comme quoi les spaetzle et le riesling, ça conserve !!