Ski : Alexis Pinturault décroche le petit Globe de cristal en Combiné

Alexis Pinturault, le skieur de Courchevel remporte le combiné de Bansko en Bulgarie ce vendredi et s'offre le petit Globe de cristal dans la discipline.

Courchevel 1850, Saint-Bon-Tarentaise, France

Cinquième Globe de cristal en Combiné pour Alexis Pinturault !

Déjà sacré champion du monde de la discipline à Are en Suède, le skieur de Courchevel a devancé l'Autrichien Marcel Hirscher (+0,68 sec) et le Slovène Stefan Hadalin (+0,69 sec) ce vendredi à Bansko en Bulgarie sur l'épreuve de coupe du monde de combiné et décroche ainsi le petit globe de cristal dans la spécialité.