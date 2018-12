Ski alpin : Hirscher remporte en patron le géant de Val d'Isère, Pinturault au pied du podium

Impressionnant de maîtrise et de justesse dans des conditions météo difficiles, Marcel Hirscher a remporté samedi le géant du critérium de la première neige à Val d'Isère. Alexis Pinturault se rassure avec une quatrième place.

Marcel Hirscher s'est offert samedi à Val d'Isère la soixantième victoire de sa carrière en coupe du monde de ski alpin. L'autrichien a survolé de manière magistrale le géant du critérium de la première neige de Val d'Isère.

Marcel Hirscher, impérial sur les deux manches du critérium de la première neige © Maxppp -

Le premier français, Alexis Pinturault, termine au pied du podium, quatrième, et se rassure après sa décevante entrée en matière à Beaver Creek (USA).

Impérial Marcel

le roi Hirscher a pratiquement mis un terme aux débats dès la première manche. Sous une neige qui tombe en continu depuis vendredi soir dans la station de Haute-Tarentaise, rendant les entraînements et les reconnaissances impossibles sur la face de Bellevarde, l'autrichien parti avec le dossard numéro 1 a maîtrisé son sujet et comptait déjà plus de 70 centièmes d'avance sur son premier poursuivant, le slovène Jan Kranjec.

La seconde manche n'a été qu'une formalité. Pour sa soixantième, Marcel Hirscher remporte le géant du critérium avec 1 seconde et 18 centièmes d'avance sur le norvégien Henrik Kristoffersen.

Pinturault se rassure

Cinquième à l'issue de la première manche, Alexis Pinturault a été solide dans la seconde. Le skieur de Courchevel termine finalement quatrième de ce deuxième géant de la saison, après une décevante 14e place le week end dernier à Beaver Creek.

J'ai repris des couleurs"

Vainqueur à val d'Isère en 2016 et 2017, le leader de l'équipe de France est donc plutôt satisfait de terminer au pied du podium, "il y a des choses encourageantes, je repars d'assez loin par rapport à l'an dernier. J'ai changé de technicien pour mon matériel, donc il y a des choses à mettre en place. Il reste du travail, mais je peux construire sur cette quatrième place. J'ai repris des couleurs après Beaver Creek".

Le skieur de Courchevel Alexis Pinturault, satisfait de quatrième place © Radio France - Nicolas Peronnet

Un autre français accroche le top 10, le skieur d'Isola 2000 Mathieu Faivre, 10e à plus de deux secondes. Victor Muffat-Jeandet, qui courait à domicile, termine 14e, et Thomas Fanara 18e. Le skieur de Praz-sur-Arly, qui prendra sa retraite en fin de saison, disputait son dernier critérium de la première neige.

Le TOP 10 du géant du critérium de la première neige - capture fis.com

Un slalom enneigé dimanche

Le critérium se termine dimanche avec un slalom. De fortes chutes de neige, jusqu'à 60 centimètres, sont annoncées dans la station avaline. Si la course est maintenue, tous les regards tricolores seront tournés vers le jeune Clément Noel, 21 ans, qui représente l'avenir de la discipline en France.

Quatrième aux derniers Jeux Olympiques, le vosgien espère décrocher dans la station qui l'a accueilli à 15 ans le premier podium de sa carrière en coupe du monde. Mais il faudra à nouveau compter sur Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen.

Première manche du slalom dimanche à 9h30, seconde manche à 12h30.