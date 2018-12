Ski alpin : Marcel Hirscher intouchable sur la première manche du géant de Val d'Isère

Revanchard après sa deuxième place à Beaver Creek, Marcel Hirscher a livré un nouveau récital samedi matin sur la Face de Bellevarde. Parti avec le dossard 1, l'autrichien a survolé la première manche du géant du critérium de la première neige de Val d'Isère.

Il devance le slovène Jan Kranjec de 71 centièmes et le suédois Matts Olsson de 99 centièmes.

Pinturault en embuscade pour le podium

Dans des conditions météo compliquées, entre le vent, la neige, et une mauvaise visibilité malgré un départ rabaissé au sommet de "la Face", Alexis Pinturault a souffert.

Le skieur de Courchevel limite tout de même la casse, cinquième à 1'31 avant la seconde manche, "la visibilité était très mauvaise, je me suis battu pour trouver le bon équilibre te la bonne ligne. J'ai eu du mal à trouver le bon feeling. Marcel a fait une grosse différence, on va se battre pour le reste, et il faudra skier plus juste".

ECOUTEZ Alexis Pinturault, le skieur de Courchevel. Copier

Alexis Pinturault reste sur deux victoires consécutives à Val d'Isère, en 2016 et 2017.

Les autres français Thomas Fanara (Praz-sur-Arly) et Mathieu Faivre (Isola 2000) ont signé tous deux le huitième temps de la première manche, à 1'60 de Marcel Hirscher. Victor Muffat-Jeandet (Val d'Isère) est quatorzième à 1'90.

Départ de la seconde manche à 13h.