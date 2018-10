Le Grand-Bornand, France

Tessa Worley a remporté samedi le géant d'ouverture de la Coupe du monde de ski alpin sur la piste du glacier de Rettenbach à 3.000 m d'altitude. C'est la première victoire de la skieuse du Grand-Bornand à Sölden en Autriche et la treizième de sa carrière. Tessa Worley était troisième à l'issue de la première manche et a finalement devancé l'Italienne Federica Brignone de 35 centièmes et l'Américaine Mikaela Shiffrin, championne olympique en titre, de 94 centièmes. La Haut-Savoyarde a tout simplement réalisé le meilleur temps de la seconde manche.

Tessa Worley est double championne du monde de la spécialité en 2013 et en 2017. L'année dernière, elle avait terminé à la 2e place de cette épreuve. Une belle performance d'autant que les conditions climatiques étaient mauvaises avec du brouillard et des chutes de neige.

Tessa Worley peut partir confiante pour reconquérir le globe de géant qu'elle a décroché en 2017.