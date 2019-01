Ski de fond : Maurice Manificat remporte le 15 km libre d'Ulricehamn

C'est son 2e podium cet hiver, mais sa première victoire. Maurice Manificat remporte ce samedi le 15 km libre d'Ulricehamn (Suède). Le natif de Sallanches a dominé les fondeurs Simen Hegstad Krueger (+1''1) et Didrik Toenseth (+8''7). Tout s'est joué en fin de course et le Français a réalisé une très belle performance en vainqueur en 34’55"4.

Il y a un mois, Maurice Manificat avait terminé à Davos, sur la même distance.