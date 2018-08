La Bresse, France

Les travailleurs de l'ombre mis à l'honneur ce samedi à La Bresse - Lispach dans les Vosges. La ministre des sports Laura Flessel a visité les installations de ski nordique de la station vosgienne avant d'assister aux épreuves finales de la Coupe du monde de VTT, toujours à la Bresse. L'occasion de s'intéresser à la formation des jeunes talents vosgiens aussi bien sur le stade de biathlon qu'au tremplin de saut à ski.

Sur le stade de biathlon, ils sont des dizaines à s'entraîner sous la pluie, sur leurs skis à roulettes. Démonstration de tirs devant la ministre. Des jeunes qui bénéficient pour certains d'un parcours scolaire adapté comme le propose la cite scolaire la Haie Griselle de Gérardmer. Bernard Kryd est le proviseur pour encore quelques jours :

Sur la période hivernale, ils sont suivis par internet. On leur envoie les cours. Sur la période avril-mai, on les reprend pour des cours particuliers. Tous nos gamins ont le bac en trois ans et derrière, ils continuent tous des études."

Parmi les exemples cités, Emilien Claude, en biathlon, double champion olympique de la jeunesse par exemple. Sur les huit athlètes vosgiens aux Jeux d'hiver 2018, six sont passés par la cité scolaire la Haie Griselle.

Développer les infrastructures

L'établissement compte une quarantaine d'élèves en pôle espoir et environ 180 en sections sportives. Les jeunes vosgiens profitent aussi d'installations performantes mais qui nécessitent des investissements réguliers comme l'explique le maire de la Bresse, Hubert Arnould :

Les budgets sont de plus en plus restreints, c'est pour ça qu'on veut faire passer un message à la ministre. On voudrait faire une piste de ski à roulettes plus importante autour du stade de biathlon, qui permettrait d'avoir un entraînement de haut-niveau avec les jeunes et d'accueillir des stages de l'équipe de France."

L'hiver pas délaissé

A La Bresse, le sport, c'est un tiers de l'activité économique selon le maire. Et Même si Laura Flessel s'investit en vue des Jeux d'été de Paris 2024, pas question de laisser tomber les disciplines hivernales :

2022, c'est avant 2024. Si on veut chercher à renforcer notre capital "haute performance" en 2020, 2022, 2024 et 2028, il faut commencer maintenant en tirant profit de l'expérience de l'hiver pour donner à l'été et vice versa."

Le massif des Vosges avait envoyé huit athlètes au Jeux de Pyeongchang cette année, un contingent qui pourrait s'étoffer dans quatre ans à Pékin.