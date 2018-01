Si on veut faire la fine bouche, on dira : enfin ! Un an et vingt jours après sa dernière victoire en coupe du monde (7 janvier 2017 à Maribor en Slovénie), Tessa Worley a renoué avec le succès. Bon, c’est vraiment pour pinailler parce qu’entre-temps la skieuse du Grand Bornand a quand même remporté un deuxième titre de championne du monde (en février 2017), mis la main sur le petit globe de cristal du géant l’hiver dernier et cette saison, elle a signé trois deuxièmes places. Pas mal.

Mais Tessa Worley n’aime pas être privée des sommets. Il suffisait d’ailleurs de l’écouter aujourd’hui dans l’aire d’arrivée de Lenzerheide, juste après sa première Marseillaise de l’hiver. "Je suis enfin allée la chercher !", a lâché dans un grand sourire la skieuse français. Dans les Grisons suisses, elle a donc renoué avec le succès. En tête à l’issue de la première manche et malgré deux grosses frayeurs dans le mur juste après le départ lors du second tracé, elle a su trouver la force pour arracher la douzième victoire de sa carrière avec seulement 0,07sec d’avance sur l’allemande Viktoria Rebensburg.

"Il faut deux grosses manches pour aller chercher des victoires. Je suis très contente d’avoir gagné, d’avoir eu cet état d’esprit." Tessa Worley

OUI !!! Tessa Worley décroche sa 1re victoire de la saison en s'adjugeant le géant de Lenzerheide 💪🇫🇷 pic.twitter.com/CB6setniH9 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 27, 2018

Objectif JO

Grâce à sa victoire, Tessa Worley reprend la deuxième place de la coupe du monde de géant à Mikaela Shiffrin (USA) seulement 7e aujourd’hui. L’allemande Viktoria Rebensburg est toujours en tête mais elle n’a plus que 32 points d’avance sur la française. Avec ce succès, Tessa Worley peut aussi souffler et attendre les Jeux Olympiques sereinement. "Elle a gagné au bon moment", s’est félicité l’un de ses entraineurs. "Les JO c’est dans quinze jours, on va se préparer mais avant je vais aussi me reposer", a confié la skieuse tricolore.