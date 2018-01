Un peu moins deux ans après son dernier podium en coupe du monde, Victor Muffat-Jeandet a remporté ce vendredi le combiné alpin de Wengen (Sui). Il a devancé le russe Pavel Trikhichev et l’italien Peter Fill.

Samedi dernier, Victor Muffat-Jeandet avait laissé échapper quelques larmes. Pas des larmes de joie, mais plutôt de dépit et de lassitude. C’était à Adelboden, en Suisse, juste après le géant et une très modeste 20e place. Aujourd’hui sur son visage, il peut enfin arborer un grand sourire. Après deux années compliquées, le skieur de Val d’Isère a remporté ce vendredi le combiné alpin de Wengen (Sui). "Cela fait un bien incroyable et je vais profiter de ce moment." Il s'agit de sa toute première victoire en coupe du monde.

J'ai le sourire et je profite à fond (...) Cette année, le début de saison n'a pas été aussi bien qu'espéré mais j'ai toujours cru en moi." Victor Muffat-Jeandet

Victor Muffat-Jeandet n’était plus monté sur un podium de coupe du monde depuis le 22 janvier 2016 (2e du combiné de Kitzbuehel)

C’est le 15e podium consécutif en coupe du monde d’un français dans cette discipline du combiné alpin

Le français s’est imposé devant le russe Pavel Trikhichev (2e) et l’italien Peter Fill (3e). En l’absence d’Alexis Pinturault, victorieux lors du combiné alpin de Bormio (Ita), ce dernier en profite pour s’adjuger le petit globe de cristal de la discipline. A noter également la 13e place de Thomas Mermillod-Blondin. Un bon résultat pour le skieur du Grand Bornand qui faisait aujourd'hui son retour après deux ans sans compétition.

L'italien Peter Fill remporte le petit globe de cristal du combiné alpin. Avec une victoire chacun (sur 2 épreuves). Victor Muffat-Jeandet est 3e, Alexis Pinturault 4e.