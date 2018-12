Slalom géant de Courchevel : première manche réussie pour Tessa Worley

Pour son retour sur le circuit de coupe du monde de ski alpin, après dix jours d'arrêt pour cause de blessure au genou, Tessa Worley a pris la 4e place de la première manche du slalom géant de Courchevel ce vendredi matin, à onze centièmes de l'Allemande Viktoria Rebensburg.

Courchevel

Tessa Worley a finalement décidé de prendre le départ du slalom géant de Courchevel ce vendredi matin, sous la neige. La double championne de la discipline revient de dix jours d'arrêt complet du ski après sa blessure au genou droit à Lake Louise au Canada début décembre. Elle a repris le ski avant-hier.

La Bornandine a pris la quatrième place de la première manche de géant, à onze centièmes de la skieuse la plus rapide de cette manche, l'Allemande Viktoria Revensburg, et à huit centièmes de la favorite Mikaela Schiffrin, et l'Autrichienne Stephanie Brunner.

Seconde manche à partir de 13h30.