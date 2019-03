Tessa Worley n'a plus aucun espoir de gagner le globe de cristal en Géant

La Slovaque Petra Vlhova a remporté le géant de Coupe du monde de Spindleruv Mlyn (République tchèque) ce vendredi, empêchant Mikaela Shiffrin, 3e, d'être sûre de remporter le petit globe. Arrivée à la 7e place, Tessa Worley n'a plus aucun espoir de le gagner (elle avait réalisé le 6e temps lors de la première manche).

Malgré ce résultat, la Française estime que sa saison n'est pas gâchée : "Je trouve que la saison a été bonne sur une bonne moitié, avec quatre podiums d'affilée". En regardant ses courses dans le détail technique Tessa Worley reconnaît que "sur la fin du mois de janvier il y a eu des erreurs qui me coûtent très cher (...) on va essayer de retrouver du plaisir (...) j'aime le géant et aller vite, c'est ça qu'il faut que je fasse sur les courses et ne pas réfléchir".

Vlhova, La championne du monde en géant, a devancé au bout du suspense l'Allemande Viktoria Rebensburg de 11/100e et l'Américaine Mikaela Shiffrin de 60/100e, à qui il suffira d'une 27e place sur le géant des finales la semaine prochaine pour remporter le globe de la spécialité.