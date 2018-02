21000 Dijon, France

Il est le seul Côte-d'Orien et même le seul Bourguignon à prendre part aux JO d'hiver qui débutent ce vendredi avec la cérémonie d'ouverture à PyeongChang en Corée du Sud. Le patineur de vitesse Dijonnais Thibaut Fauconnet prendra le départ du 1 500 mètres du short-track ce samedi. Le short track c'est cette discipline de vitesse où plusieurs patineurs se tirent la bourre sur une piste en anneau d'un peu plus de 111 mètres.

-

Pas de queues de poisson

Christian Liabot, 77 ans, préside le Speedy On Ice Dijon, il a été le premier entraîneur de Thibaut Fauconnet. "L'une des particularités de cette discipline, c'est ce que l'on appelle le 'mass start', les patineurs partent ensemble sur des distances bien précises, avec des règles assez strictes. Les patineurs ne peuvent pas se toucher, se faire des queues de poisson sinon ils sont disqualifiés".

Le short-track qu'est-ce que c'est au juste? Ecoutez notre reportage. Copier

Sur la glace de la patinoire la piste est délimitée par des plots. L'objectif est d'être le premier à l'arrivée. Sur leurs patins ces champions atteignent des vitesses vertigineuses: 50 à 60 km/h dans les virages où ils vont le plus vite! "Ce sont des patineurs de vitesse -explique Christian Liabot- donc sur les finales du 1500, du 1 000 ou du 500 mètres on retrouve les meilleurs sprinteurs". Le short track, un sport spectaculaire, pour prendre le départ des courses il convient d'être un fin tacticien, de savoir éviter les chutes et calculer très vite les bonnes trajectoires pour prendre au mieux les virages à pleine vitesse.

Thibaut Fauconnet a t-il une chance de médaille? La réponse de son mentor Christian Liabot. Copier

Thibaut Fauconnet va tenter de porter haut le drapeau tricolore et les couleurs de la Côte-d'Or en Corée du Sud! © Maxppp - Photo PQR Le Parisien - Le Jeune

Le short-track un sport fun, un sport de glisse, un sport qui va vite

Le short-track un sport que l'on peut commencer dès l'âge de six ans après l'école de glace. L'équipement coûte cher comptez plus de 1000 euros pour des patins moulés ou encore 3 à 500 euros pour une paire de lames, des lames qu'il faut changer très souvent. Heureusement on peut louer ce matériel. Ensuite reste l'essentiel: ne pas avoir peur et foncer! Christian Liabot : "oui, ceux qui comme Thibaut Fauconnet pratiquent ce sport sont de vrais kamikazes !"

Pour pratiquer ce sport il convient d'avoir un équipement spécial Copier

-

Thibaut Fauconnet, ce "kamikaze"

Alors le kamikaze Thibaut Fauconnet ramènera t-il une médaille de Corée du Sud? Son ancien collègue, Maxime Châtaignier, qui a pris part à trois Olympiades avant de prendre sa retraite l'espère de tout coeur pour son ancien "collègue". "On peut difficilement lui souhaiter autre chose surtout que plus que jamais il a les capacités d'aller décrocher la médaille qu'il mérite depuis des années."

Les troisièmes JO de Thibaut Fauconnet

Après Vancouver en 2010 et Sotchi en 2014 ces JO sont les troisièmes pour Thibaut Fauconnet. Sa première course ce samedi, le 1500 mètres du short track, aux JO de Pyeongchang est à suivre à partir de 11 heures, heure française. Ensuite cap sur le 1000 mètres le samedi 17 février à 11 heures et le 500 mètres le jeudi 22 février à 11h.