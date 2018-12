Tout est prêt au Ballon d'Alsace, il ne manque plus que la neige

La station du Ballon d'Alsace ouvrira le 22 décembre. Les préparations avant l'ouverture sont terminées, il ne manque plus que la neige afin de pouvoir skier.

Le matériel et les équipes sont bien préparés pour l'ouverture de la saison d'hiver.

Ballon d'Alsace, Sewen, France

La station de ski du Ballon d'Alsace culmine à 1247 mètres d'altitude, elle se situe au carrefour de la Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est et de quatre départements : le Territoire de Belfort, les Vosges, le Haut-Rhin et la Haute-Saône. Cette année, l'ouverture est prévue le 22 décembre, juste avant noël.

Pas de neige de culture à cause de la sécheresse

À la Gentiane, au bas des pistes du Ballon d'Alsace, la saison d'hiver se prépare toute l'année avec notamment l'entretien mécanique du matériel. L'installation des aménagements est terminée depuis mi-novembre. Les dameuses et les canons à neige pour la neige de culture ou neige artificielle sont prêts à fonctionner. Pour fabriquer cette neige, la station puise dans le lac d'Alfeld à Sewen. Grâce à un groupe de pompage, l'eau est transportée sur sur le site du Ballon d'Alsace, puis transformée. Bruno De Fiorido est le responsable niveauculteur (ou snowmaker) de la station : "C'est très simple, la neige de culture c'est de l'eau et de l'air comprimé !" explique-t-il.

Un mètre cube d'eau permet de produire deux mètres cube de neige. Mais avec la sécheresse, le niveau du lac est trop bas pour pouvoir l'utiliser. Le Ballon d'Alsace attend donc l'aval du conseil départemental et de la police de l'eau pour pouvoir fabriquer de la neige de culture pour la saison d'hiver.

"La neige de culture est faite d'air comprimé et d'eau" Bruno de Fiorido, responsable niveauculteur © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Jusqu'à présent, on ne trouve quasiment pas de neige sur les pistes. Mais ce n'est pas alarmant pour Benoît Perrin, chef d'exploitation de la régie du SMIBA (Syndicat Mixte Interdépartemental du Ballon d'Alsace) : "On attend du froid et des précipitations pour les prochaines semaines, ce qui va permettre de contrer cette sécheresse" déclare-t-il. Une centaine de futurs skieurs se sont d'ailleurs déjà inscrits à des cours pour cette saison, à l'école de ski.

Cette année la station ouvrira le 22 décembre 2018, juste avant noël. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les nouveautés

Le domaine du Ballon d'Alsace dispose de 14 pistes qui s'étendent sur 46 km. Plusieurs nouveautés seront au rendez-vous cette année si la station ouvre.

- Une nouvelle piste noire différé a été créée sur le Grand Langenberg. Pour les amateurs de bosses : la Sewenoise, une piste verte de border cross a été aménagée en parallèle du Petit Langenberg.

- Le snowparc a été déplacé depuis l'année dernière à la Grande Gentiane. L'enneigement de cet emplacement permet une ouverture du parc toute la saison.

- Une petite adaptation sera demandée aux skieurs de fonds : ils devront aller chercher leur forfait à l'office du Tourisme au col du ballon d'Alsace et non plus sur le plateau des Démineurs.

- Le sens de rotation de la piste bleue Bérézina est inversé, on ne descend plus côté forêt mais côté route.

Il ne manque plus qu'un peu de neige pour pouvoir en profiter.

En ce qui concerne les transports, le bus des neiges, qui assure le trajet entre Belfort et le sommet du Ballon d'Alsace, sera bien mis en service.

L'année dernière 600 000 euros de recettes ont été réalisées au Ballon d'Alsace sur la saison d'hiver.