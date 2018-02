Besançon, France

En attendant de compléter la collection – a priori – lors de ces JO 2018 sud coréens à PyeongChang (9 au 25 février), pas moins de seize médailles olympiques sont déjà revenues en Franche-Comté après vingt-deux olympiades d’hiver, dont la première édition s’était déroulée en 1924 à Chamonix.

La dernière médaille olympique (et en or !) pour la Franche-Comté, avant les JO 2018, a été rempoortée par Jason Lamy Chappuis (combiné nordique) le 14 février 2010 à Vancouver (Canada) © Maxppp - PETER KLAUNZER

Cinq médailles d’or, trois d’argent et huit de bronze pour la Franche-Comté, à ce jour, aux JO d’hiver

Ces seize médailles olympiques remportées, à ce jour, par des Francs-Comtois – cinq en or, trois en argent, huit en bronze – représentent 15% du bilan français aux JO d’hiver (109 médailles au total, soit trente-et-une en or, également trente-et-une en argent et quarante-sept en bronze) !

Le bilan détaillé des médailles francs-comtoises aux Jeux Olympiques d’hiver

JO 1924 / Chamonix (une médaille)

BRONZE (Biathlon/Patrouille Militaire) : Camille Mandrillon (Porte-Drapeau français qui prêta également le serment olympique) + Maurice Mandrillon + Adrien Vandelle + Georges Berthet (NDLR : tous les quatre originaires des Rousses)

Le Jurassien Léo Lacroix juste après sa médaille d'argent (descente) aux JO d'Innsbruck (Autriche) en 1964 © AFP - /

JO 1964 / Innsbruck (une médaille)

ARGENT (Ski Alpin / Descente) : Léo Lacroix (le Jurassien de Bois d’Amont prêtera également le serment olympique aux Jeux suivants de Grenoble en 1968)

JO 1992 / Albertville (trois médailles)

OR (Combiné Nordique) : Fabrice Guy (également porte-drapeau français)

(Combiné Nordique) : (également porte-drapeau français) OR (Biathlon / Relais féminin) : Anne Briand + Corinne Niogret

(Biathlon / Relais féminin) : + ARGENT (Combiné Nordique) : Sylvain Guillaume

Sylvain Guillaume (argent) et Fabrice Guy (or) : le mémorable doublé franc-comtois du combiné nordique aux JO d’Albertville en 1992 (12 février) sur le site de Courchevel ! © AFP - OLIVER MULTHAUP

1994 / Lillehammer (trois médailles)

ARGENT (Biathlon / Individuelle 15 km féminin) : Anne Briand (également porte-drapeau français)

(Biathlon / Individuelle 15 km féminin) : (également porte-drapeau français) BRONZE (Biathlon /Relais masculin) : Patrice Bailly-Salins

(Biathlon /Relais masculin) : BRONZE (Biathlon / Relais féminin) : Anne Briand + Corinne Niogret

JO 1998 / Nagano (une médaille)

BRONZE (Combiné Nordique / Relais) : Fabrice Guy + Sylvain Guillaume

JO 2002 / Salt Lake City (une médaille)

BRONZE (Biathlon / Relais masculin) : Vincent Defrasne + Gilles Marguet + Julien Robert

Deux sacres olympiques en deux jours d’intervalle pour le Haut-Doubs, aux JO 2006 de Turin, grâce à ses biathlètes Vincent Defrasne (18 février) et Florence Baverel-Robert (16 février) ! © Maxppp - P. TRIAS

JO 2006/Turin (quatre médailles)

OR (Biathlon /Sprint féminin) : Florence Baverel-Robert

(Biathlon /Sprint féminin) : OR (Biathlon / Poursuite masculine) : Vincent Defrasne

(Biathlon / Poursuite masculine) : BRONZE (Biathlon / Relais masculin) : Vincent Defrasne + Férréol Cannard + Julien Robert

(Biathlon / Relais masculin) : + + BRONZE (Biathlon / Relais féminin) : Florence Baverel-Robert + Sandrine Bailly

JO 2010 / Vancouver (deux médailles)