Transju' 2019 : retour sur le parcours historique Lamoura-Mouthe

Par Dimitri Imbert, France Bleu Besançon

Plus de 4000 concurrents participeront à la Transjurassienne ce week-end entre le Jura et le Doubs. Pour son 40ème anniversaire la course revient sur le parcours historique entre Lamoura et Mouthe.