Un week-end de ski acrobatique à Saint-Pierre-de-Chartreuse

Chartreuse, Grenoble, France

Deux jours de haute voltige !

A Saint-Pierre-de-Chartreuse ce week-end, sont organisés deux événements autour du ski de bosses, cette discipline de ski acrobatique qui allie pistes et tremplins. Ce week-end est organisé par deux anciens champions du monde locaux (et c'est pour ça qu'ils ont choisi la Chartreuse) : Philippe Bron et Guilbaut Colas. Le projet est né il y a trois ans, il s'agissait pour les deux athlètes de créer "Le critérium des jeunes". Pour cette édition 2019, il y a une nouveauté : la station accueillait également la coupe de France de ski de bosses samedi.

À Saint Pierre de #Chartreuse, 50 candidats en compétition pour la coupe de France de #ski de bosses pic.twitter.com/gLcGJA3mr9 — France Bleu Isère (@bleu_isere) February 16, 2019

Philippe Bron, premier champion du monde français de ski de bosses en 1984 et 1985 et entraîneur de l'équipe de France de ski par la suite, a vu l'année dernière, le stade de bosses de Saint-Pierre-de-Chartreuse être renommé en son honneur. Pour la coupe de France, les skieurs s'élançaient donc dans le "stade Philippe Bron", pendant que l'ancien champion les regardait descendre la piste avec admiration : "C'est impressionnant ce qu'ils font ! C'est un bonheur de voir ça. Et puis ici en Chartreuse, l'ambiance est toujours bonne, on aime la vie, on aime l'humain !"

Philippe Bron, premier champion du monde français de ski de bosses, devant le stade de bosses qui porte son nom. © Radio France - Elisa Montagnat

Le gagnant de cette étape de coupe de France est Jules Escobar, arrivé largement en tête. Originaire d'Evian, il concourt également dans le circuit de la coupe du monde. Dimanche, le ski acrobatique sera de nouveau à l'honneur dans la station chartrousine, avec le critérium national des jeunes.