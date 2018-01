Le comité national olympique français a communiqué ce dimanche soir les neuf derniers noms des sportifs sélectionnés pour les JO, et la skieuse toulousaine Anne-Sophie Barthet, formée enfant à Peyragudes, figure parmi les repêchés de dernière minute.

Haute-Garonne, France

Elle aura 30 ans dans un mois : Anne-Sophie Barthet les fêtera peut-être en Corée du Sud si elle reste jusqu'au bout de ces olympiades (9 au 25 février). La Toulousaine obtient sont ticket in extremis pour la Corée du Sud, après sa belle septième place en combiné alpin ce week-end à Lenzerheide, en Autriche.

Je suis fière d'être qualifiée pour ma 4ème #Olympiade. 👶🏼👧🏼👩🏼👵🏻

Le passé est un présent révolu et je compte bien faire de mon présent le meilleur de mes passés.💣💥 https://t.co/IbtPzqR5cYpic.twitter.com/4U03L0ltQh — anne-sophie barthet (@annesobarthet) January 28, 2018

Anne-Sophie, fille d'un avocat et d'une dentiste, a vécu à Toulouse jusqu'à ses 14 ans. Elle a fait ses gammes au ski club de Peyragudes dès ses 6 ans. "Le ski c’était tous les week-ends et le mercredi après-midi : les devoirs, les repas et les changements de tenue se faisaient pendant le trajet de 1h30... Merci Maman pour avoir fait le taxi toutes ces années :)", écrit-elle sur son site Internet.

Les 9 derniers sélectionnés de l'équipe de @FranceOlympique pour les Jeux Olympiques de #PyeongChang2018 ont été officialisés !

Découvrez-les : https://t.co/FyXEYi7xLj

...et retrouvez l'ensemble de la délégation française : https://t.co/2GCeqJMgI3 ! #AllezLesBleuspic.twitter.com/797Y22yQVu — France Olympique (@FranceOlympique) January 28, 2018

C'est la quatrième fois que la toulousaine, qui s’entraîne et vit maintenant à Courchevel dans les Alpes, participent aux JO.