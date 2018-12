Val d'Isère : les épreuves féminines du Critérium annulées faute de neige

Val-d'Isère, France

Le verdict est tombé ce lundi matin. Les épreuves féminines du Critérium de la Première Neige sont annulées à Val d'Isère (Savoie). La Fédération Internationale de Ski (FIS) n'a pas pu donner son feu vert pour les épreuves féminines des 14, 15 et 16 décembre prochain, son "snow control" est négatif.

😢😢 Le @criterium1neige Dames à #valdisere est annulé. Le snow control fait aujourd’hui par la @fisalpine s’est avéré négatif. Les conditions sur la piste O.K ne sont pas réunies pour accueillir les épreuves Dames. pic.twitter.com/EXIuagsEwW — Val d'Isère (@valdisere) December 3, 2018

Les trois épreuves de combiné, descente et de Super G comptent pour la Coupe du monde de ski alpin mais "il n'y a pas assez de neige, les conditions ne sont pas réunies pour assurer la sécurité des athlètes" confirme Vincent Jay, l'organisateur du Critérium.

"Les conditions n'étaient pas réunies pour assurer la sécurité des athlètes" Vincent Jay, organisateur du Critérium

"Le cahier des charges pour les épreuves de vitesse est différent, il faut plus de neige puisque la piste est plus large. Nous avons eu du vent et de la pluie et des températures douces ces derniers jours."

Une grosse déception

"On travaille toute l'année pour ces épreuves. On dort, on vit Critérium. De devoir subir cette annulation, c'est beaucoup de déception. Je suis frustré. La dernière fois que j'ai du subir ça, c'était en 2014 à mon arrivée en tant que directeur des clubs de sports, là pour mon départ, d'annuler à nouveau une épreuve, c'est un peu comme un baby blues."

😢😢 Le @criterium1neige Dames à #valdisere est annulé. Le snow control fait aujourd’hui par la @fisalpine s’est avéré négatif. Les conditions sur la pistes O.K ne sont pas réunies pour accueillir les épreuves dames. pic.twitter.com/KIEMdOe1rH — Val d'Isère (@valdisere) December 3, 2018

La station savoyarde accueillera bien en revanche, les épreuves masculines du Critérium de la Première Neige ce weekend du 8 décembre. La FIS avait donné son feu vert vendredi dernier.

Les hommes seront donc sur le départ du Géant ce samedi 8 décembre.