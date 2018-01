Deuxième journée de Coupe du monde de combiné nordique ce dimanche à Chaux-Neuve dans le Haut-Doubs. Après l'épreuve individuelle, place ce dimanche à la compétition par équipes. Suivez-la en direct et en vidéo avec France Bleu Besançon et France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Chaux-Neuve, France

Chaux-Neuve 2018, ça continue : après la compétition individuelle de combiné nordique samedi, remportée par le Norvégien Jan Schmid, la Coupe du monde se poursuit ce dimanche par les épreuves par équipes. Ne manquez pas l'émission de France Bleu Besançon en direct de Chaux-Neuve, entre 10h et 12h30. Suivez aussi le saut à ski (12h45) et la course (15h) en vidéo, grâce aux moyens techniques de France 3 Franche-Comté.

Le saut à ski en direct vidéo

Le saut à ski commence à 12h45 sur le tremplin de la Côte feuillée. Pour des questions de droits de retransmission, le direct vidéo n'est visible que si vous êtes sur le territoire français.

La course de ski de fond par équipe

C'est un relais de 4 fois 5 km. Coup d'envoi de la course à 14h45. Comme pour le saut, cette épreuve n'est visible que sur le territoire français.

Le massif du Jura : un avenir olympique en débat

L'année 2018, c'est aussi une année olympique. Les JO se tiendront à à Pyeongchang en Corée du Sud, du 9 au 25 février. L'émission Dimanche en politique se transforme en forum sportif pour analyser les chances des sportifs francs-comtois. Allons plus loin et voyons si la région pourrait même organiser une telle compétition ou, en se recentrant sur ses points forts, un championnat du monde de ski nordique. Sans compter les Jeux olympiques de la jeunesse 2020 qui se tiendront à Lausanne et Prémanon pour les épreuves de ski nordique.

C'est à suivre à partir de 11h25, avec la participation de Julien Laurent de France Bleu Besançon.

Les invités :