La Coupe du monde de combiné nordique fait étape les 20 et 21 janvier 2018 à Chaux-Neuve. Suivez ce samedi l'épreuve individuelle en direct et en vidéo avec France Bleu Besançon et France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Chaux-Neuve, France

C'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de ski nordique : Chaux-Neuve, dans le Haut-Doubs, accueille la manche française de la Coupe du monde du combiné nordique et ça commence, ce samedi, par la compétition individuelle. L'épreuve de saut (10h30) et la course (12h30) sont à vivre en direct vidéo grâce aux moyens techniques de France 3 Bourgogne Franche-Comté. Suivez également l'émission spéciale de France Bleu Besançon entre 10h et 12h30.

Avant Chaux-Neuve, le leader provisoire de la Coupe du monde est le vétéran norvégien Jan Schmid, 34 ans, vainqueur de l'épreuve italienne à Val di Fiemme, le 14 janvier. Mais celui qui est attendu au pied du tremplin, c'est le Jurassien Jason Lamy Chappuis. Après une parenthèse de deux ans, le champion olympique a repris la compétition cette saison et, malgré une blessure diagnostiqué début décembre, il se dit "retapé" et en forme.

L'équipe de France compte également les Vosgiens Maxime Laheurte, 10e du classement provisoire, et Antoine Gérard (12e), ainsi que le Pontissalien François Braud, actuel 13e.

Suivez l'épreuve de saut à ski en individuel

Le saut à ski commence à 10h30 sur le tremplin de la Côte feuillé. Pour des questions de droits de retransmission, le direct vidéo n'est visible que si vous êtes sur le territoire français.

Suivez la course de ski de fond en individuel

A 12h25, place à la course de ski de fond sur 10 km. Comme pour le saut à ski, la vidéo est restreinte au territoire français.

Dimanche, ce seront les épreuves par équipe, saut (12h45) et course (14h55).